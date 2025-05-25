荷蘭旅客墜台東溪谷發PLB求助 空勤總隊2天3架次成功救命

2名澳洲籍及1名荷蘭籍人士23日至台東山區溯溪，其中荷蘭籍人士不慎墜落8公尺深溪谷，同行友人立即啟動個人定位信標（PLB）發訊求救。消防署、台東消防局、空勤總隊獲報展開救援，經2天3架次20名特搜人員搜救，順利救出3名外籍旅客。

內政部消防署指出，23日上午8時2名澳洲籍、1名荷蘭籍遊客前往台東延平林道進行溪降活動，不料過程中荷蘭籍旅客因固定點斷裂不慎墜落8公尺深的溪谷，導致腰椎及骨盆受傷動彈不得。

同行的2名澳洲籍隊友立即啟動個人定位信標（PLB）發報器發出求救訊號，消防署獲報後派遣東部、南部駐地的特搜人員、台東縣消防局與空勤總隊展開搜救任務。台東縣消防局共派遣20人入山搜救，透過待救者的影像紀錄定位，在當天晚間先吊掛1名澳洲籍女性，隔天（24日）清晨再度展開搜救，立體救災機組人員與台東縣消防局陸路救援隊陸空合作同步挺進目標區，由立體搜救人員垂降至地面，穿越崎嶇山林及巨石阻礙後抵達荷蘭籍傷者位置，將傷者及澳洲籍旅客一同吊掛救出。

消防署呼籲，民眾從事山域活動應攜帶個人定位及通訊工具，如個人指位無線電示標(PLB)或GARMIN INREACH衛星通訊服務及衛星電話等，可大幅提升山域活動的安全性，並應時時注意天候變化，確保登山活動安全。