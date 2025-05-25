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影／墾丁大街酒醉鬧事大亂鬥！醉女踹懷胎3月孕婦反遭毆 警帶回6人

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

墾丁大街昨深夜發生打架酒醉鬧事，警方獲報到場調查，3人在酒攤喝酒後，其中溫女酒醉竟騷擾路邊不認識民眾，溫女竟還踹懷孕3個月的許女，引發許女丈夫林男與友人周男的不滿，毆打對方，引發打架。

恆春警分局墾丁派出所24日晚間11點47分接獲報案後，抵達現場，36歲施女、43歲溫女、26歲周男，三人在墾丁大街上酒攤喝酒，之後因為溫女喝酒醉，竟然去騷擾酒攤旁不認識的民眾，還突然踹34歲的許女。

34歲的許女懷胎3個月，這胎是許女的第五胎，許女的丈夫37歲林男，友人27歲周男，看到後相當氣憤，也還擊對方，與對方三人引發鬥毆

懷胎三個月的許女，腹部疼痛，意識清醒，由救護車送往恆春旅遊醫院檢查後無大礙，打架6人皆為擦挫傷，警方將6人全部帶回派出所，警詢後依妨害秩序、傷害與社會秩序維護法送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

溫女（右二）酒醉後竟然踹不認識的一名孕婦，警方到場後，溫女的友人仍在制止溫女。記者劉星君／翻攝
溫女（右二）酒醉後竟然踹不認識的一名孕婦，警方到場後，溫女的友人仍在制止溫女。記者劉星君／翻攝
警方最後將雙方共6人都帶回派出所。記者劉星君／翻攝
警方最後將雙方共6人都帶回派出所。記者劉星君／翻攝

鬥毆 懷孕 恆春 墾丁 丈夫

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