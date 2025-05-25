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高雄警追違規釀女騎士喪命 母痛哭問警：為什麼要追她！

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高雄警追違規釀女騎士喪命 母痛哭問警：為什麼要追她！

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

謝姓女子今天凌晨1時許騎機車在高市左營區連闖兩處路口紅燈，左營警分局交通分隊員警示意謝女停車，謝女拒檢逃逸，最後在楠梓自撞摔車，送醫急救後不治，今下午1點謝女相驗，謝母痛哭質問警方「我女兒很乖，沒喝酒為何要一直追？」，死者大舅則稱要追究警方責任。

左營交通分隊員警於今天凌晨1時許執行巡邏勤務，發現24歲謝女騎機車沿軍校路南往北直行，行經緯九路、緯六路兩處路口時連闖紅燈，遂開啟警示燈及警鳴器在後尾隨，並按鳴警笛、擴音器廣播示意停車。

但謝女未配合停車受檢，持續行駛且沿路有行駛內快車道、闖紅燈、蛇行等交通違規行為，警方在後方尾隨至楠梓區後昌新路時，發現謝女自撞，身體多處骨折，送醫急救後今晨6時45分許不治。

據了解，謝女在某會計事務所當行政人員，跟哥哥、母親一起生活。今天下午1時許檢警相驗，謝女家人到場，見愛女已成冰冷遺體，謝母當場哭得泣不成聲，謝女大舅氣憤難平「一個女生騎車，警察有必要追那麼緊嗎？」

大舅質疑，他外甥女大學畢業才剛滿1年，這麼乖巧的孩子只是外出買東西，可能從沒被警方攔查，才會一緊張就衝撞，他要問警方，為什麼跟得那麼近，對一個女生有必要這樣嗎？完全無法理解。

一旁謝母則哭訴員警追車，謝母則說「我女兒很乖，她又沒喝酒，又沒有怎樣為什麼要一直追？」場面讓人鼻酸，

警方表示，交通分隊員警尾隨謝女歷時1分43秒，距離約2.6公里，警車均與謝女保持安全距離，過程中均未接觸碰撞，謝女機車及身上未發現違禁品，也未查出有酒駕行為，因謝女已死亡，將調閱行車記錄器以及沿路監視器影像，以釐清責任。

謝姓女子今天凌晨1時許騎機車在高市左營區連闖兩處路口紅燈，左營警分局交通分隊員警巡邏發現，謝女拒檢加速逃逸，警方保持安全車距尾隨，隨後發現謝女自摔將她送醫搶救。記者石秀華／翻攝
謝姓女子今天凌晨1時許騎機車在高市左營區連闖兩處路口紅燈，左營警分局交通分隊員警巡邏發現，謝女拒檢加速逃逸，警方保持安全車距尾隨，隨後發現謝女自摔將她送醫搶救。記者石秀華／翻攝
謝女機車。記者石秀華／翻攝
謝女機車。記者石秀華／翻攝
謝姓女子因違規被警方盤查，她騎車逃逸過程自撞喪命，謝母相驗時悲痛痛哭。記者石秀華／攝影
謝姓女子因違規被警方盤查，她騎車逃逸過程自撞喪命，謝母相驗時悲痛痛哭。記者石秀華／攝影

闖紅燈 自撞 女生

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