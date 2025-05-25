台中國小女童搭公車初體驗...迷航4小時 派出所見母哭了

台中市一名國小女童因要升國中，16日在家長建議下，試著搭公車上學，未料卻坐過站，一路坐到霧峰地震園區，女童下車後不敢求助，試圖一路走回市區，迷途4小時，女童母親在接近中午時接獲通知女兒沒到校，才趕緊報警，兩女在派出所重團聚時，女童開心落淚。

第一警分局繼中所在16日上午11時，接獲一名婦人報案，就讀國小六年級的12歲女兒，當天清晨搭上50路公車後，即不知去向，也沒有到校，已失聯數小時，希望警方幫忙協尋。

經查，女童因要升上國中，未來想搭公車上學，因此當天是第一次學習搭公車，而該輛50路的公車也有到女童就讀的西區某國小，不過女童因不熟悉路線與害羞不敢求助，隨車一路行駛14公里至霧峰區921地震教育園區終點站。

女童下車後，試圖步行返回市區，終因疲憊與驚慌，在霧峰區林森路一店家門口哭泣，店家上前關心後，協助聯繫女童母親。

繼中所警員黃政翰接獲訊息後，立即調閱監視器、驅車前往霧峰，順利尋獲女童，護送她回派出所，女童與母親在所內重逢，感動相擁，母親頻頻感謝警方的迅速協助。