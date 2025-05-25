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帶兒子玩遊戲機遭人喝斥 新北男暴怒持開山刀狂揮遭逮
新北市37歲鄭男昨天晚間帶就讀國小兒子，到新店區三民路1間文具店玩遊戲機台。不料鄭男兒子玩樂過程中竟遭43歲陳男喝斥，雙方因而發生口角。鄭男憤而返家持開山刀前來理論，雙方發生扭打。警方獲報到場將鄭男逮捕，詢後依恐嚇罪嫌送辦。
新店警方昨天晚間6時許獲報，新店區三民路1間文具店前發生爭吵糾紛，還有人持開山刀，警員獲報趕抵立即將持刀的鄭男逮捕。據了解，鄭男帶著就讀國小的兒子前來文具店玩遊戲機台，不料過程中鄭男兒子不慎觸碰到37歲陳男的兒子，陳男因而對鄭男兒子大聲喝斥，引發鄭男不滿，雙方因此爆發口角。
鄭男心生不滿帶兒子回家後越想越氣，竟攜帶一把裝在刀鞘內的開山刀返回文具店找陳男理論，連刀帶鞘對陳男揮舞，但因一時沒拿穩導致刀具脫手飛出，雙方進而發生拉扯扭打，所幸並無人員受傷。警方詢後將鄭男依恐嚇罪嫌移送法辦。
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