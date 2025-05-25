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影／南港展覽館情侶爭吵男脫衣衝馬路給車撞 駕駛嚇壞急煞倒車
鄭姓男子與林姓女友昨在台北南港展覽館2館前爭吵，鄭衝進車道作勢讓汽車撞擊，駕駛趕緊煞車閃避，警方通知情侶到案，將鄭依公共危險罪函送。
警方調查，昨下午近5時，做工26歲鄭姓男子與28歲林姓女友在南港展覽館2館前爭吵拉扯，鄭一時氣憤，脫下上衣衝進經貿二路車道，作勢讓行經的一輛白色休旅車撞擊，駕駛趕緊煞車閃避，倒車繞行，鄭被林拉回人行道。
路過見狀民眾報案，警方到場時情侶已離開，調閱監視器發現鄭衝向馬路阻礙車輛通行涉公危罪，晚間通知兩人至南港警分局南港派出所。鄭稱，前一晚與女友因生活習慣爭吵，當天走在路上又吵架，他情緒失控，警詢後函送。
南港分局呼籲，民眾發生糾紛應理性溝通，切勿因一時衝動造而觸法。
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