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澎湖西嶼婦人撿貝螺徹夜未歸人失蹤　警消、海巡搜救中

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖縣西嶼鄉池東村盧姓女子昨晚7時許騎機車前往俗稱學仔尾的海域撿拾貝螺，家人發現盧女未返家焦急報警；警消和海巡人員在岸邊發現盧女機車鑰匙未拔，但人卻失蹤，徹夜搜救未果，今天上午出動空拍機及巡防艇持續在附近海域搜尋。

警消指出，59歲的盧姓女子住西嶼鄉池東村，昨晚7時許騎機車前往池東村的納骨塔前海域撿拾貝類，因直到晚間9點多仍未見盧女返家，於晚間9時46分向警方報案。

消防局接獲警方通報，立即派遣西嶼分隊2車6人抵達現場，警消在場發現盧女機車停放於岸邊，車鑰匙未拔，研判下水失聯的可能性高，於是徹夜展開搜救行動。

由於昨晚西嶼海域天候不佳、風浪增強，搜救人員初期僅能沿岸際進行搜索；岸巡單位亦動員10人並派出空拍機執行搜尋，至深夜11時20分許，潮水漸退，消防局再派遣2名搜救人員涉水登上學仔尾島礁搜索，直到今天凌晨1時許，仍未發現盧女蹤影。

消防局今天上午7時許，再派遣6人與空拍機持續執行搜索，由大隊長陳永春負責指揮；目前無人機搜尋範圍擴大至赤馬海域，尚未發現失蹤的盧女，搜救人員已規畫延伸至內垵沙灘海域搜尋。

澎湖縣西嶼鄉池東村盧姓女子昨晚7時許騎機車前往俗稱學仔尾的海域撿拾貝螺失蹤，警消和海巡人員昨漏夜搜尋。記者石秀華／翻攝
澎湖縣西嶼鄉池東村盧姓女子昨晚7時許騎機車前往俗稱學仔尾的海域撿拾貝螺失蹤，警消和海巡人員昨漏夜搜尋。記者石秀華／翻攝
澎湖縣西嶼鄉池東村盧姓女子昨晚7時許騎機車前往俗稱學仔尾的海域撿拾貝螺失蹤，警消和海巡人員今天上午持續搜尋。記者石秀華／翻攝
澎湖縣西嶼鄉池東村盧姓女子昨晚7時許騎機車前往俗稱學仔尾的海域撿拾貝螺失蹤，警消和海巡人員今天上午持續搜尋。記者石秀華／翻攝
澎湖縣西嶼鄉池東村盧姓女子昨晚7時許騎機車前往俗稱學仔尾的海域撿拾貝螺失蹤，警消和海巡人員昨漏夜搜尋。記者石秀華／翻攝
澎湖縣西嶼鄉池東村盧姓女子昨晚7時許騎機車前往俗稱學仔尾的海域撿拾貝螺失蹤，警消和海巡人員昨漏夜搜尋。記者石秀華／翻攝

鑰匙 空拍機 失蹤

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