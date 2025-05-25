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獨／高雄婦被兒通報跌倒死亡發黑腫脹 檢相驗見詭異處...當場逮兒　

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄即時報導

高市鄭姓男子23日晚間向警方報案，指66歲母親在家中摔倒不治、警方趕抵了解；據查，鄭聲稱母親18日在家中跌倒，因母親聲稱不需要他扶，直到23日晚間發現母親已無氣息；高雄地檢署檢察官趙期正昨相驗，發現鄭男對於母親摔倒後，無作為涉放任母親致死，依殺人罪諭令當場逮捕。

據了解，高市警方係於23日晚間7點多接獲鄭姓男子（43歲）報案，指母親在家跌倒後死亡，警方趕抵現場了解，發現鄭男的潘姓母親（66歲）倒臥在1樓房內已明顯死亡，屍體發黑且有些許腫脹，身體外觀看不出有傷勢。

鄭男當時向警方聲稱，他發現母親於18日下午摔倒躺在一樓地上，當時母親指不需要他扶，自己會處理，他就讓母親自行回房；直到23日晚間發現母親都沒動靜，進屋查看才發現母親已死亡。

警方昨天報請高雄地檢署釐清潘婦死因，檢察官趙期正相驗時，發現潘婦疑似因摔倒後受傷，未及時送醫治療導致死亡；檢方認為鄭男明知母親受傷可能會死亡，卻仍放任這樣的結果發生，依殺人罪嫌諭令當場將鄭男逮捕，並聲押獲准。

據了解，檢警一度懷疑鄭男是否放任母親死亡，意圖詐領保險金之事，但經調查後，未發現有投保情事；將進一步釐清潘婦確切死因。

高市潘姓婦人被兒子通報在家跌倒死亡，檢警昨相驗，檢察官發現潘婦的鄭姓男子放任其死亡，依涉殺人罪當場逮捕。（示意圖）記者石秀華／攝影
高市潘姓婦人被兒子通報在家跌倒死亡，檢警昨相驗，檢察官發現潘婦的鄭姓男子放任其死亡，依涉殺人罪當場逮捕。（示意圖）記者石秀華／攝影
高市潘姓婦人被兒子通報在家跌倒死亡，檢警昨相驗，檢察官發現潘婦的鄭姓男子放任其死亡，依涉殺人罪當場逮捕。（示意圖）記者石秀華／攝影
高市潘姓婦人被兒子通報在家跌倒死亡，檢警昨相驗，檢察官發現潘婦的鄭姓男子放任其死亡，依涉殺人罪當場逮捕。（示意圖）記者石秀華／攝影

母親 殺人 死亡

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