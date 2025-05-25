一點火即氣爆！北屯男廚房遭炸傷 四肢、頭臉受創送醫

台中市一名年約64歲男子在今早10時許，在北屯區的大樓廚房準備煮食時，疑因廚房瓦斯外洩，導致氣體蓄積，男子點火後即發生氣爆，造成男子四肢、頭臉有一度燒燙傷，住家門窗也毀損，男子意識清楚，送醫治療，詳細肇因待查。

台中市消防局在今早10時許獲報，北屯區昌平路二段社區，傳出氣爆意外，消防局派遣第八救災救護大隊、四平消防分隊等共計4個單位，出動各式消防車11輛、消防人員26名，現場由組長趙冠斐擔任指揮官。

經查，現場地上9層、地下2層RC結構建物的社區大樓，其中9樓廚房氣爆，造成1名年約64歲男子四肢及臉部燒燙傷、意識清楚，消防隊到場已無火勢，傷者由消防局救護車送往中國附醫救治。