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不知後方騎士摔車 新竹女開離被控肇逃...這原因判無罪

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹劉女開車在竹北市光明九路由西往東方向行駛，行經縣政二路右轉彎時，未注意到右側同向直行的林姓男子所騎機車，導致林男急剎而人車倒地且受傷，雙方未碰撞，劉女未留在現場，事後被指控肇事逃逸。新竹地院法官勘驗監視器畫面後，認為不能排除劉女不知已發生事故的可能，加上車身無擦痕，因此肇逃部分判劉女無罪。

劉女在2023年開車行經竹北市道路準備右轉時，未充分注意右側同向直行的林姓男子所騎機車，導致林男急剎而人車倒地（雙方未碰撞）。林男因此受有左肩及左手腕鈍挫傷、左膝挫擦傷等傷害。事發後，劉女未停留現場，也未履行救護傷患義務，檢察官認為她涉及肇事逃逸，並起訴。

劉女則否認肇事逃逸，聲稱當時沒有聽到摔車的聲音，也沒有聽到有人在叫她，當下離開是因為不知道有碰撞到告訴人，經事後家人通知，才知道發生車禍。劉女的辯護人指出，從監視畫面光碟可知，她右轉動線及動作都很順暢，沒有任何停頓，因此確實不知有人摔車，無肇逃故意。

經法院勘驗不同角度的監視器畫面後，顯示劉女當時駕駛的車輛與林男的機車確未發生碰撞，劉女無從藉車輛受碰撞時的震動發現自己肇事。亦可知劉女駕車右轉時並無明顯停頓、遲疑減速的情形，其駕駛的行車動態亦與未發現事故發生的樣態較為相符。因此肇逃部分判無罪。至於過失傷害部分，雙方已達成和解，林男撤回告訴。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

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