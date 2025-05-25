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移除擱淺貨輪...工程駁船竟也斷纜擱淺 今早湧浪仍強難善後
中國大陸貨輪鈺洲啟航輪去年擱淺在野柳岬海岸，負責執行移除作業的運輸駁船陸海3號，24日因斷纜漂流後擱淺。航港局今天表示，現場湧浪仍強，今天上午8時仍無法登輪，評估明天風浪有機會轉小，目前持續監控，並伺機登輪檢查船體。
航港局24日上午11時許接獲通報，在野柳海域進行鈺洲啟航擱淺船移除作業，船身長100.58公尺的陸海3號，因為湧浪太強，造成斷纜後往野柳漁港方向漂流，最後擱淺在周邊海域。
航港局說，陸海3號船上無油、無人員傷亡。意外發生後已協請海事中心，通報基隆海岸電台及漁業署監控中心，通知周邊船舶注意，並督促海事工程業海歷公司留意加強其他作業船舶錨定作業。
海歷公司昨天動員海歷5號、台港15003拖船及明亮3號在旁監控，視海象許可時機，嘗試運送人員登上陸海3號駁船，進行帶纜拖帶，但至今天上午8時都無法執行。
海歷人員今早回報航港局，目前陸海3號已未再漂流移動，但因現場湧浪仍強，仍無法順利登輪，評估明天上午風浪有機會轉小。
航港局表示，除與現場應變人員保持聯繫並定期回報，必要時將召開緊急應變會議，要求鈺洲啟航移除團隊提出改善計畫，避免類似情事再發生。
鈺洲啟航貨輪去年10月29日清晨，在康芮颱風來襲前駛出基隆港後，因動力不足棄船，船上17人都獲救，貨輪在31日凌晨擱淺在野柳岬。
貨輪擱淺後，航港局會同海保署、新北市政府及基隆市政府等單位啟動應變作業，在北海岸港口、設施與景點整備防汙資材，即時因應油汙外洩。今年1月14日抽除船上油料後，由船東及P&I保險公司提出殘貨及船體移除計畫，發包拆解船體及船上3具起重機。
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