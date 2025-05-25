特斯拉女駕駛國道放雙手閉眼 網友痛罵：睡到昇天

日前有民眾開車行經國1高架五股路段時，發現隔壁車道1輛特斯拉女駕駛疑似開啟自動駕駛，雙手未放在方向盤上還疑似閉眼休息。離譜行徑全被拍下PO網。國道警表示，女駕駛已違反道交條例第43條，可處6000元以上36000元以下罰款並吊扣牌照6個月。

網友昨天在臉書社團「八卦村–行車紀錄器影片上傳中心」PO出一段影片，畫面中可見1輛特斯拉行經國道1號高架五股路段時，女駕駛疑似開啟自動駕駛功能，不僅雙手未放在方向盤上，還疑似閉眼睡翻。畫面一出引起網友熱議：「睡一睡，睡到昇天」、「怎麼死的都不知道了」、「她自己開可能更危險」、「很贊成前座玻璃都改出廠設定，透光」、「可能開的比三寶還好。」