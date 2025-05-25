影／又暴衝！疑洗車排隊發生口角 台南68歲翁轎車失控撞後車

68歲邱姓男子前天晚間7時許，開車前往台南市東區裕孝路、裕農路口加油站，準備排隊清洗車輛，後方45歲徐姓男子排在邱的後方時，雙方疑似發生口角；邱的轎車突然猛力向後衝撞，將徐的轎車保險桿都撞掉，所幸雙方均無受傷，警方已製作筆錄調查。

台南市警第一分局交通分隊長楊政霖今天表示，邱姓駕駛前天在東區裕孝路南往北車道上，在中油加油站欲排隊清洗車輛，徐姓駕駛同向排隊中，邱疑似操作不當，於倒車時雙方發生碰撞，駕駛均未受傷；現場經酒測，均無飲酒情事，持照正常。