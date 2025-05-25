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影／又暴衝！疑洗車排隊發生口角 台南68歲翁轎車失控撞後車
68歲邱姓男子前天晚間7時許，開車前往台南市東區裕孝路、裕農路口加油站，準備排隊清洗車輛，後方45歲徐姓男子排在邱的後方時，雙方疑似發生口角；邱的轎車突然猛力向後衝撞，將徐的轎車保險桿都撞掉，所幸雙方均無受傷，警方已製作筆錄調查。
台南市警第一分局交通分隊長楊政霖今天表示，邱姓駕駛前天在東區裕孝路南往北車道上，在中油加油站欲排隊清洗車輛，徐姓駕駛同向排隊中，邱疑似操作不當，於倒車時雙方發生碰撞，駕駛均未受傷；現場經酒測，均無飲酒情事，持照正常。
徐姓駕駛將當時行車記錄器影像PO網，只見邱、徐疑似因插隊發生口角後，邱的車輛隨即向後衝撞，徐請店員幫忙報警，邱則喊「暴衝啦」；警方說明，初步研判肇事原因為倒車未注意人車，待肇事鑑定原因出爐，後續將由兩名駕駛自行協調賠償事宜。
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