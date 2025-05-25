少年不滿父母管太多離家 清水警攔查違規車輛查出後載身分

台中清水警方清晨攔查一輛騎車違規車輛，後載男子閃躲拒不配合查驗身分，警方一度懷疑是通緝犯，最後查出是離家失蹤少年，他說不滿父母約束太多而離家，家人擔心他安危已報案協尋。

台中市清水警分局明秀派出所員警蔡佳憲與蔣承志，本月22日清晨4時，巡經沙鹿區台灣大道路段發現一輛機車違規行駛，立即攔查，後載的16歲少年一直向後閃躲，此舉引起警方注意，警方查核身分時，他說只知道自己姓名，真實年籍均表示不清楚且頻頻查看手機。

警方以電腦人臉辨識時，少年還閉著眼睛企圖躲避查驗，警方一度懷疑他是通緝犯或涉及其他案件，現場無法即時查明身分，警方將他帶回派出所查證，最後，少年眼看無法擺脫警方查證，才告知真實身分，經查原來是失蹤協尋少年，隨即聯繫其家屬到場帶回。

經了解，少年因不滿父母太過約束，離家出走家人發現後因找不到少年，擔心安危，向警方報案請求協。

等待家屬過程中，警方對少年勸導也提醒，現行詐騙手法多樣，如求職打工應注意存薄帳號密碼勿提供對方外，也應注意勿成為詐騙車手等觀念。