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少年不滿父母管太多離家 清水警攔查違規車輛查出後載身分

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中清水警方清晨攔查一輛騎車違規車輛，後載男子閃躲拒不配合查驗身分，警方一度懷疑是通緝犯，最後查出是離家失蹤少年，他說不滿父母約束太多而離家，家人擔心他安危已報案協尋。

台中市清水警分局明秀派出所員警蔡佳憲與蔣承志，本月22日清晨4時，巡經沙鹿區台灣大道路段發現一輛機車違規行駛，立即攔查，後載的16歲少年一直向後閃躲，此舉引起警方注意，警方查核身分時，他說只知道自己姓名，真實年籍均表示不清楚且頻頻查看手機。

警方以電腦人臉辨識時，少年還閉著眼睛企圖躲避查驗，警方一度懷疑他是通緝犯或涉及其他案件，現場無法即時查明身分，警方將他帶回派出所查證，最後，少年眼看無法擺脫警方查證，才告知真實身分，經查原來是失蹤協尋少年，隨即聯繫其家屬到場帶回。

經了解，少年因不滿父母太過約束，離家出走家人發現後因找不到少年，擔心安危，向警方報案請求協。

等待家屬過程中，警方對少年勸導也提醒，現行詐騙手法多樣，如求職打工應注意存薄帳號密碼勿提供對方外，也應注意勿成為詐騙車手等觀念。

明秀派出所長楊勝傑呼籲家長平時多關心子女交友情形與生活作息，並做適度的管教，若發現異常情形，應及早與學校、警察或相關單位合作介入處理，避免孩子誤入歧途。

台中清水警方攔查違規車輛，要查後載男子，他閃躲拒不配合查驗身分，警方一度懷疑是通緝犯，最後查出是離家失踨少年。記者游振昇／翻攝
台中清水警方攔查違規車輛，要查後載男子，他閃躲拒不配合查驗身分，警方一度懷疑是通緝犯，最後查出是離家失踨少年。記者游振昇／翻攝

通緝 詐騙 父母

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