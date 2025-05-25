影／台南安平區百年老店「舊李合興蜜餞」半夜冰箱冒煙竄火
台南市安平區知名百年老店「舊李合興蜜餞」今天凌晨竄出火勢，消防局於3時39分獲報，立即出動20車47人前往灌救；現場店面地板燃燒，白煙冒出，消防於3時56分撲滅，所幸並未造成人員傷亡。初步了解，現場燃燒1樓冰箱和雜物約5平方公尺。
台南市消防局指出，火警發生於安平路1樓商店，現場堆有許多貨品，消防人員趕抵、破門射水灌救，火勢在10多分鐘就被撲滅，幸店內無人；因該店有承租關係，消防局將做火場調查，釐清失火原因。
據了解，起火的店面是台南知名百年老店「舊李合興蜜餞」，如今已傳承到第五代，店內賣有上百種古早味蜜餞，是不少觀光客首選的伴手禮店，在Google地圖上，有4.7顆星評價、598篇評論，網友寫下「店裡有淡甘梅、鳳梨乾、金桔、烏沈梅、陳皮梅、玫瑰化核梅，淡甘梅不鹹，籽也不會刺口，鳳梨乾好吃味道自然，送給同事吃的金桔也很受歡迎」。
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