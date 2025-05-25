影／恍神？台中男開車自撞北區分隔島 四輪朝天好狼狽
台中市李姓男子今天清晨5時許，開車行經北區進化北路、崇德路時，疑因精神不濟、恍神，自撞中央分隔島，導致NISSAN轎車四輪朝天，警方到場時，李未受傷，經查無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細肇因待查。
第二警分局在今天清晨5時許獲報，北區崇德路、進化北路口發生交通事故，一輛轎車疑似分心恍神撞上路中分隔島，轎車四輪朝天，經派員到場，所幸現場無人受傷。
經查，開車的李姓男子（27歲）當時駕駛NISSAN轎車，由北區榮華街，沿進化北路往永興街方向行駛在內側車道，經過崇德路口時，疑因分心，直接撞上中央分隔島翻覆，李幸未受傷。
經警員現場觀測，李男無酒容、酒氣，詳細肇事原因仍需再蒐集各項跡證後，由鑑定單位或法院分析研判。
第二警分局長鍾承志呼籲，駕駛人駕車上路，應隨時注意車前狀況，保持高度專注力與適當車速，才能確保自身與其他用路人的交通安全。
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