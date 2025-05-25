桃園夜市旁公寓暗夜大火 幸無人傷僅神明廳電器燒光

今天凌晨位於桃園觀光夜市旁一棟公寓頂樓突然冒出大火，火舌向外竄燒，讓路過的民眾看得怵目驚心，擔心屋內有住戶趕緊呼救，桃園市消防局第一救災救護大隊據報趕往，火勢在10分鐘內控制，所幸僅有神明廳周遭電器燒毀，起火原因待釐清。

119勤指中心今天凌晨0時42分據報，位於桃園觀光夜市也就是桃園區中正二街對面某棟四層樓公寓的頂樓發生火警，由於位處鬧區的建物，消防局不敢大意，立刻派出一大隊三民分隊9輛消防車、1輛救護車共27名救難救護人員前往搶救。

消防局表示，救難人員抵達發現，起火點為地上四層鋼筋混凝土的RC結構建築物，起火層為第四層，火舌已夾雜著大量濃煙向屋外竄出，儘管當時桃園正下著大雨仍澆不熄，經布水線搶救，火勢終於在凌晨1時6分完全撲滅，隨即又進行10分鐘的殘火處理。