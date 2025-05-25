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台南西港民宅車庫清晨突竄火 2人受傷送醫

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南西港一處民宅今早6點發生火警，消防局獲報派遣16車、34名警消前往灌救，抵達現場時發現是民宅停車處竄出火勢，隨即佈線搶救，火勢約20分鐘內控制、撲滅，火警造成2名外籍移工受傷送醫治療，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。

南市消防局今早6點07分接獲報案，西港區中山路一處民宅發生火警，派遣第三大隊、西港、安定、七股、佳里等消防分隊前往救援，火勢約今早6點22分撲滅，所幸當下並無人員受困，不過火警仍造成2名年約40歲的外籍移工受傷，分別因燙傷、跌挫傷送往佳里奇美醫院治療。

消防人員初步調查，起火處疑似在民宅1樓室內停車處，燃燒面積約15平方公尺，詳細財損及起火原因仍待調查，消防分隊後續也將進一步防火宣導。

台南西港一處民宅停車處今清晨突竄火，造成2名外籍男移工受傷送醫。圖／民眾提供
台南西港一處民宅停車處今清晨突竄火，造成2名外籍男移工受傷送醫。圖／民眾提供

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