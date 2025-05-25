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半夜狗吠擾清眠 高雄男刺傷鄰居遭對方雙胞胎兒打得頭破血流
家住高市鳳山區的黃姓男子今天清晨5時許，因不滿鄰居蘇姓男子養的狗狂吠擾人清夢，上門理論，雙方起口角，黃男返家拿了摺疊刀刺傷蘇男腹部，蘇的22歲雙胞胎兒子見狀保護父親，加入混戰，50的歲的黃男不敵2年輕人被打得頭破血流，4人被送醫。
鳳山警分局調查，家住鳳山區南進五街的黃姓男子因不滿鄰居蘇姓男子（66歲）飼養的狗大清早就狂吠，將他吵醒，上蘇家理論，雙方起口角。
黃男怒氣沖沖返家，後拿了折疊刀又再度到蘇家，和蘇男起爭執，憤而拿刀刺向蘇男腹部，當時蘇男的雙胞胎兒子見父親受傷，加入混戰，2人對著黃男拳打腳踢，黃不敵被打得頭破血流，蘇男雙胞胎兒子也受輕傷。
警消獲報趕抵，將4人分別送醫，所幸蘇、黃2男治療後無生命危險，蘇男的兒子簡單包紮後，到派出所製作筆錄；警方將釐清事發經過。
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