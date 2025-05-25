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夜市行人違規事故多 豐原警到夜市宣導用3種方式改善

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市神岡區中山路的北庄夜市是當地民眾常逛夜市，為改善北庄夜市周邊因行人頻繁違規穿越馬路而發生的交通事故，豐原警分局神岡分駐所結合交通工程（Engineering）、交通教育（Education）及交通執法（Enforcement）等交通3e政策的勤務，預防並改善車禍。

北庄夜市周邊人潮多，部分行人未依規定行走行人穿越道，任意穿越馬路恐致車輛閃避不及而發生交通事故；為改善用路環境，神岡分駐所長紀適華邀請當地北庄里長王秋生在夜市營業的當天實際會勘，里長目睹路人違規的情形後直搖頭，為神岡區里民的用路安全，警方分階段改善。

交通工程面，召集台中市政府交通局、神岡區公所、豐原分局交通組、神岡分駐所及市議員等共同辦理會勘研擬道路工程的改善。會勘時，交通局表示，北庄夜市該處的神岡區中山路1299巷為行人違規易肇事路段，在各單位集思廣益後，決議在神岡區中山路1299巷前畫設行人穿越道(斑馬線)，並在二邊雙向車道畫設視覺性減速標線及1299巷口至夜市方向劃設雙黃線改善道路工程。

交通教育面，為提升居民交通意識，神岡分駐所從今年4月2日開始至5月20日每周二在夜市營業時間交通宣導，編排分駐所警力及警察志工前往夜市出入口進行守望、宣導，並請志工舉牌向來往行人宣導，希望透過此方式提升在地居民的交通安全意識，減少違規頻率。

交通執法面，為避免行人未依規定行走行人穿越道，任意穿越馬路，致車輛閃避不及而發生交通事故，神岡分駐所將於5月27日起，周二夜市營業時間開始執法取締，依道路交通處罰條例第78條不在畫設之人行道通行、不依規定擅自穿越車道等違規行為，處新台幣500元罰鍰。

豐原警分局長林大為呼籲，民眾應遵守交通規則，使用行人穿越道，避免因貪圖一時方便而置自身安全於危險之中，警察開單取締僅是手段，而非目的，民眾遵守交通規則才是保護自身安全的第一守則，未來警方亦將持續滾動式檢討各項執法作為，並針對易違規路段提升見警率。

夜市行人違規事故多，台中豐原警方結合宣導、取締降事故。圖／警方提供
夜市行人違規事故多，台中豐原警方結合宣導、取締降事故。圖／警方提供
夜市行人違規事故多，台中豐原警方結合宣導、取締降事故。圖／警方提供
夜市行人違規事故多，台中豐原警方結合宣導、取締降事故。圖／警方提供

行人 夜市 交通事故

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