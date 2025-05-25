影／高雄女騎機車連闖紅燈 警尾隨示警發現她自撞送醫搶救

謝姓女子今天凌晨1時許騎機車在高市左營區連闖兩處路口紅燈，左營警分局交通分隊員警巡邏發現，開警示燈、鳴警笛並廣播示意停車，但謝女拒檢，沿路行駛快車道、蛇行及闖紅燈，警車保持安全車距尾隨，後發現謝女在楠梓自撞摔車，全身多處肋骨斷裂、內出血，命危送醫搶救。

左營警分局指出，交通分隊員警於今天凌晨1時許執行巡邏勤務，發現24歲謝姓女子騎機車沿軍校路南往北直行，行經緯九路、緯六路兩處路口時連闖紅燈，遂開啟警示燈及警鳴器在後尾隨，並按鳴警笛、擴音器廣播示意停車。

警方尾隨伺機盤查時，發現謝女均未配合停車受檢，持續行駛且沿路有行駛內快車道、闖紅燈、蛇行等交通違規行為。

警方在後尾隨並保持安全車距，後發現謝女行駛至楠梓區後昌新路時自撞路旁，導致身體多處肋骨斷裂、有內出血情形，倒臥地上奄奄一息，立即通報救護車到場，並陪同送醫救治。

警方表示，交通分隊員警尾隨謝女期間，警車均與謝女保持安全距離，過程中均未接觸碰撞。事故發生後，分局幹部並親自向家屬當面說明案發經過，並協調醫院全力搶救。