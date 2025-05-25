無法證明製造噪音 樓下住戶告樓上連敗訴

住電梯大廈8樓的吳姓女子埋怨樓上鄰居不時發出跑步等噪音，深夜音量甚至能夠傳到7樓，她提告請求林姓女鄰居夜間不得打球、敲擊、製造低頻噪音，並求償20萬元。法院認為無從證明林女製造噪音且超過住宅區噪音管制標準，吳女接連敗訴。

噪音爭議的大廈位於新北市三峽住宅區的10層大樓，屬於第2類噪音管制區。吳女表示，9樓住戶經常發出踩踏、用力關馬桶蓋等聲響，噪音短則數10秒，長至數分鐘，嚴重影響她的睡眠品質和生活起居，她錄下噪音並多次向社區管委會反映，也曾報警並勸導，但林女置之不理。

吳女自認因噪音而失眠、焦慮，提告要求9樓林女白天不得發出超過全頻57分貝、低頻37分貝，深夜不得超過全頻42分貝、低頻27分貝的噪音，也不能在晚間於室內清潔、跑步，或製造低頻噪音，並給付20萬精神慰撫金。

林女辯稱吳女提出的錄音檔，無法判斷聲響來源，質疑對方在搬入社區後半年開始蒐證，是因「精神狀況生變」而過於敏感，隨意推測她侵害安寧。

新北地院認為吳女自行錄音蒐證，未說明是否使用符合噪音管制標準的測量儀器、地點與高度，難認定影音檔的聲響是超越一般人社會生活所能容忍的噪音。

蔡姓管委會主委證稱「我有去聽到腳步行走產生的震動聲，我感受是聲音是從上方傳下來的」、「聲音是滿明顯的，我個人感受是不舒服的」；7樓陳姓女住戶也證述，即便8樓鄰居不在家，仍聽得到惱人噪音，但一審認為9樓還有其他住戶，吳女報警後，「員警到場沒聽到聲響」，認為無法證明林女長期製造噪音，判吳女敗訴。

吳女上訴高院，書記官去年11月偕同環保局人員到場測量聲響，環保局在臥室測量到的聲音為25.9分貝。高院認為音量符合第2類噪音管制區的管制標準，雖然吳女有錄到敲擊聲、碰撞聲、滾動聲、刷刷聲、小孩聲、哭聲，但無從分辨聲響產生方式與來源，況且收錄的聲音經由其他機器播放，原音也會失真。

高院認為吳女要求林女排除噪音侵害、給付精神慰撫金無理，駁回她上訴，吳女仍可上訴。