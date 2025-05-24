「心裡毛毛的」特斯拉男昨經過三峽車禍事發地 下午就被7旬無照翁撞

78歲邱姓老翁是資本額近2億某貿易公司董事長，過去從未考駕照，昨天開車上路，在北市博愛特區內先後碰撞2輛機車、1名行人、1輛公車及3輛汽車，釀8人送醫。車損最嚴重的一輛特斯拉多元計程車（Uber），駕駛李男送醫無大礙，但生財工具全毀，今天受訪指，邱太太一直向他道歉，有感受到誠意，也同情他們年紀大，還要面臨這些突發狀況。

李先生並指，他昨天早上開車時，才經過三峽暴衝事故的發生地，當時還在心中默念，希望小朋友可以安息，沒想到下午自己就遇到暴衝被撞，直言「心裡毛毛的」，但話鋒一轉說，他不認為完全跟「78歲」這數字有關係，而是他們不重視行車安全。

李先生表示，今天在醫院跟邱翁的妻子面對面溝通之後，覺得他們很無奈，昨天狀況很混亂，本來以為他們沒有任何誠意處理受害相關事宜，但談完之後覺得對方很辛苦，因為年事已高，突發狀況也真的讓他們無法反應。

李先生說，邱太太是善意的，一直道歉，雖然車損賠償事宜邱太太一問三不知，但她有提到，未來全部會由律師處理，就等律師聯繫，看賠償責任怎麼走。

李先生強調，邱太太是有賠償意願，有協助他初步安置，大讚對方有很好的誠意，一切等後續的車禍肇責鑑定，也等對方的律師跟他聯繫。