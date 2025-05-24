2025世壯運維安 桃市警局長慰勉辛勞同仁

2025雙北世界壯年運動會在桃園規劃舉辦壁球、棒壘球、射擊、曲棍球、高爾夫球及槌球等6項競賽，場館遍布蘆竹、中壢、龜山、龍潭、楊梅及桃園等6行政區，桃園市警察局規劃高規格維安措施，投入大批警力設置檢查站，局長吳坤旭特地走訪各場館慰問同仁頒贈慰勉金。

局長吳坤旭說，同仁們頂著艷陽堅守崗位，落實執行維安工作，運動賽事迄今圓滿平和，有賴同仁共同努力，期望同仁堅持最後一哩路，持續保持最高敏感度，務必使維安工作滴水不落，讓這次國際等級的運動賽事圓滿落幕。