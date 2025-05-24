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2025世壯運維安 桃市警局長慰勉辛勞同仁

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

2025雙北世界壯年運動會在桃園規劃舉辦壁球、棒壘球、射擊、曲棍球、高爾夫球及槌球等6項競賽，場館遍布蘆竹、中壢、龜山、龍潭、楊梅及桃園等6行政區，桃園市警察局規劃高規格維安措施，投入大批警力設置檢查站，局長吳坤旭特地走訪各場館慰問同仁頒贈慰勉金。

局長吳坤旭說，同仁們頂著艷陽堅守崗位，落實執行維安工作，運動賽事迄今圓滿平和，有賴同仁共同努力，期望同仁堅持最後一哩路，持續保持最高敏感度，務必使維安工作滴水不落，讓這次國際等級的運動賽事圓滿落幕。

市警局表示，為維護賽程期間選手及民眾安全，保障運動賽事圓滿完成，各轄區分局在蘆竹國民運動中心、青埔慢速壘球場、公西靶場、龍潭體育園區曲棍球場、揚昇高爾夫鄉村俱樂部及桃園市立田徑場等地，規劃高規格維安措施，設置檢查站並派遣警犬隊執行場地安全檢查，確保出入人士皆符合安全規範。此外，現場還設有機動派出所，由員警及外事人員協助國內外選手提供必要服務。

2025雙北世界壯年運動會在桃園有６項賽事，分布在６行政區，賽事場館維安工作由市警局所屬各分局負責，桃園市警局長吳坤旭今特地走訪６場館慰問同仁。記者陳恩惠／翻攝
2025雙北世界壯年運動會在桃園有６項賽事，分布在６行政區，賽事場館維安工作由市警局所屬各分局負責，桃園市警局長吳坤旭今特地走訪６場館慰問同仁。記者陳恩惠／翻攝
2025雙北世界壯年運動會在桃園有６項賽事，分布在６行政區，賽事場館維安工作由市警局所屬各分局負責，桃園市警局長吳坤旭今特地走訪６場館慰問同仁辛勞。記者陳恩惠／翻攝
2025雙北世界壯年運動會在桃園有６項賽事，分布在６行政區，賽事場館維安工作由市警局所屬各分局負責，桃園市警局長吳坤旭今特地走訪６場館慰問同仁辛勞。記者陳恩惠／翻攝
2025雙北世界壯年運動會在桃園有６項賽事，分布在６行政區，賽事場館維安工作由市警局所屬各分局負責，桃園市警局長吳坤旭今特地走訪６場館慰問同仁辛勞。記者陳恩惠／翻攝
2025雙北世界壯年運動會在桃園有６項賽事，分布在６行政區，賽事場館維安工作由市警局所屬各分局負責，桃園市警局長吳坤旭今特地走訪６場館慰問同仁辛勞。記者陳恩惠／翻攝
2025雙北世界壯年運動會在桃園有６項賽事，分布在６行政區，賽事場館維安工作由市警局所屬各分局負責，桃園市警局長吳坤旭（中）今特地走訪６場館慰問同仁辛勞並頒贈慰問金。記者陳恩惠／翻攝
2025雙北世界壯年運動會在桃園有６項賽事，分布在６行政區，賽事場館維安工作由市警局所屬各分局負責，桃園市警局長吳坤旭（中）今特地走訪６場館慰問同仁辛勞並頒贈慰問金。記者陳恩惠／翻攝
2025雙北世界壯年運動會在桃園有６項賽事，分布在６行政區，賽事場館維安工作由市警局所屬各分局負責，桃園市警局長吳坤旭今特地走訪６場館慰問同仁辛勞並頒贈慰問金。記者陳恩惠／翻攝
2025雙北世界壯年運動會在桃園有６項賽事，分布在６行政區，賽事場館維安工作由市警局所屬各分局負責，桃園市警局長吳坤旭今特地走訪６場館慰問同仁辛勞並頒贈慰問金。記者陳恩惠／翻攝

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