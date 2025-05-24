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釣客遇烏溪河水暴漲受困沙洲 獲消防人員吊掛脫困
台中市31歲梁姓釣客，今天下午在台74線中彰快速道路高架橋下烏溪沙洲垂釣時，因河水暴漲，受困沙洲，打手機求援，台中市及彰化縣消防局都派出人車救援，最後順利將他吊掛上岸。
彰化縣消防局今天下午1時14分許，接獲梁姓釣客自行報案，指他受困在台74線高架橋下烏溪沙洲，因溪水暴漲無法回到岸邊，請求救援，消防局立即出動各式消防車3輛、救護車1輛、救生艇1艘及消防人員7人趕到現場。
當時，台中市消防局同時也出動消防車6輛、救護車1輛、橡皮艇1輛等，並動員21名消防人員，在現場運用救助器材車救援，隨後將梁男吊掛脫困，他意識清楚，並表達不願意就醫。
彰化縣消防局表示，近日來，天氣不穩定，山區常有豪雨，河水容易暴漲，民眾避免到溪邊從事釣魚、游泳等活動，以免發生危險。
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