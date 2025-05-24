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酒吧「暢飲喝到飽」台東男醉倒不省人事 送醫急救不治

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市一間酒吧舉辦調酒暢飲活動，1名37歲高姓男子昨晚疑似喝過量，凌晨醉倒廁所內不省人事，工作人員攙扶至店外休息，1小時後卻怎麼叫都叫不醒，更沒呼吸心跳，報警消處理，經救護車送醫搶救，仍宣告不治。

警方調閱該店監視器畫面，發現高男昨晚9點許進入酒吧，直至今天凌晨1點多由店員攙扶至店外休息。店員向警方表示，酒吧舉辦周年慶暢飲活動，消費一定金額就能調酒喝到飽，高男與友人相約店內暢飲，並喝數杯調酒。

未料，店員發現高男醉倒廁所內不省人事，攙扶至店外休息，後續竟沒呼吸心跳，警消2點多接獲店家通報，救護人員到場急救並將他送往台東馬偕醫院搶救，最後仍宣告不治。警方表示，高男遺體將由檢察官會同法醫相驗，釐清死因。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

喝酒。示意圖／ingimage ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
喝酒。示意圖／ingimage ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台東1名37歲高姓男子昨晚疑似喝過量，經救護車送醫搶救，仍宣告不治。記者尤聰光／攝影
台東1名37歲高姓男子昨晚疑似喝過量，經救護車送醫搶救，仍宣告不治。記者尤聰光／攝影

調酒 廁所 店員

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