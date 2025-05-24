聽新聞
0:00 / 0:00
國3和美路段休旅車爆胎失控翻覆 遭後車追撞6人受傷送醫
國道3號南向190.2公里彰化和美路段，今天下午5時50分許，疑因一輛休旅車爆胎翻覆，遭後方駛來的休旅車追撞，兩車受損嚴重，共造成6人受傷送醫，此一車禍造成車流回堵約1公里，肇事原因由國道警察第七大隊調查中。
國道警方表示，當時1輛休旅車行駛外側車道，因左後輪爆胎失控側翻於內側車道，當時有輛行駛內側車道的休旅車，因閃避不及，造成兩車發生碰撞，共造成6人受傷至龍井光田醫院就醫。
警方表示，此件車禍在下午6時19分許排除，造成後方車流回堵約1公里，有關肇事經過及肇因研判持續調查釐清中。
警方呼籲用路人，駕車前，應先檢查車輛輪胎胎紋、胎壓是否正常，行駛途中感覺車輛有異狀、如異音、燒焦味道、冒煙等，請盡速將車輛停於路肩、避車彎或下交流道較安全處所等候救援。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言