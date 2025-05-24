國3和美路段休旅車爆胎失控翻覆 遭後車追撞6人受傷送醫

國道3號南向190.2公里彰化和美路段，今天下午5時50分許，疑因一輛休旅車爆胎翻覆，遭後方駛來的休旅車追撞，兩車受損嚴重，共造成6人受傷送醫，此一車禍造成車流回堵約1公里，肇事原因由國道警察第七大隊調查中。

國道警方表示，當時1輛休旅車行駛外側車道，因左後輪爆胎失控側翻於內側車道，當時有輛行駛內側車道的休旅車，因閃避不及，造成兩車發生碰撞，共造成6人受傷至龍井光田醫院就醫。

警方表示，此件車禍在下午6時19分許排除，造成後方車流回堵約1公里，有關肇事經過及肇因研判持續調查釐清中。