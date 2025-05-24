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國3和美路段休旅車爆胎失控翻覆 遭後車追撞6人受傷送醫

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國3和美路段休旅車爆胎失控翻覆 遭後車追撞6人受傷送醫

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

國道3號南向190.2公里彰化和美路段，今天下午5時50分許，疑因一輛休旅車爆胎翻覆，遭後方駛來的休旅車追撞，兩車受損嚴重，共造成6人受傷送醫，此一車禍造成車流回堵約1公里，肇事原因由國道警察第七大隊調查中。

國道警方表示，當時1輛休旅車行駛外側車道，因左後輪爆胎失控側翻於內側車道，當時有輛行駛內側車道的休旅車，因閃避不及，造成兩車發生碰撞，共造成6人受傷至龍井光田醫院就醫。

警方表示，此件車禍在下午6時19分許排除，造成後方車流回堵約1公里，有關肇事經過及肇因研判持續調查釐清中。

警方呼籲用路人，駕車前，應先檢查車輛輪胎胎紋、胎壓是否正常，行駛途中感覺車輛有異狀、如異音、燒焦味道、冒煙等，請盡速將車輛停於路肩、避車彎或下交流道較安全處所等候救援。

國道3號南向190.2公里彰化和美路段，今天下午5時50分許，疑因一輛休旅車爆胎翻覆，遭後方駛來的休旅車追撞，共造成6人受傷送醫。圖／警方提供
國道3號南向190.2公里彰化和美路段，今天下午5時50分許，疑因一輛休旅車爆胎翻覆，遭後方駛來的休旅車追撞，共造成6人受傷送醫。圖／警方提供
國道3號南向190.2公里彰化和美路段，今天下午5時50分許，疑因一輛休旅車爆胎翻覆，遭後方駛來的休旅車追撞，共造成6人受傷送醫。圖／警方提供
國道3號南向190.2公里彰化和美路段，今天下午5時50分許，疑因一輛休旅車爆胎翻覆，遭後方駛來的休旅車追撞，共造成6人受傷送醫。圖／警方提供
國道3號南向190.2公里彰化和美路段，今天下午5時50分許，疑因一輛休旅車爆胎翻覆，遭後方駛來的休旅車追撞，共造成6人受傷送醫。圖／警方提供
國道3號南向190.2公里彰化和美路段，今天下午5時50分許，疑因一輛休旅車爆胎翻覆，遭後方駛來的休旅車追撞，共造成6人受傷送醫。圖／警方提供

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