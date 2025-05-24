影／越開越偏…三重豐田逆向迎面猛撞賓士 駕駛：一時恍神
新北市三重區永福街昨晚發生2輛直行小客車迎面對撞離奇車禍，監視器拍到豐田轎車越開越往左偏移，直到越過道路中線變成逆向行駛，猛然撞上對向迎面而來的賓士轎車，造成1人送醫，逆向駕駛聲稱一時恍神。
三重區永福街雙向各只有1線車道，昨晚7點半左右，路上有許多機車、自行車、行人通行，43歲許姓男子駕駛豐田轎車，因避讓靠路邊通行的慢車，開得比較貼近道路中線。
但卻不斷向左偏移變成逆向行駛，也沒把行車動線往右修正，最後直接迎面撞上對向由44歲陳姓男子駕駛的賓士轎車，造成賓士車上36歲陳姓女乘客四肢多處擦挫傷，被救護車送醫急診。
2名駕駛都沒有喝酒，肇事許姓男子聲稱開車開到恍神，沒注意已經逆向才釀成車禍，警方依交通事故流程處置，詳細肇事原因尚待釐清。
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