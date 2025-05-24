泰國郵包藏2公斤大麻…快遞寫他名字 法官這原因判無罪

新竹陳男遭控收取自泰國寄來2公斤含有大麻煙草的國際郵包，遭檢方依運輸第二級毒品與私運管制物品進口罪嫌起訴。新竹地院審理發現，陳男的手機與門號先前都轉賣他人，其尿液也無大麻反應，證據無法證明陳男與運毒有關，判陳男無罪。

判決書指出，2023年7月4日，財政部關務署查獲自泰國寄來、夾藏大麻煙草約2公斤的郵包，包裹收件人姓名、電話與地址皆登記為陳男，且電話門號確為其申辦。檢方認為他與境外賣家聯繫購毒，並利用國際快遞夾帶毒品進口圖利。

陳男辯稱，因缺錢將該門號以1萬元售予他人使用，並提供身分證影本與地址資料，不知他人用途，後因擔心被用於非法用途才掛失，並補辦SIM卡自用。法院調查後發現，案發前該門號所使用基地台多在新埔、民族路等地，與陳男住處不符，使用者極可能另有其人，陳男直到包裹查獲後才重新啟用該門號。

此外，案發當日陳男並未出面領取郵包，檢調也未查出他與境外賣家或實際訂購人之間有聯繫紀錄，僅因包裹資料與他相符，難以排除是他人盜用其個資下單。

法院並指出，雖陳男住所內另查獲FM2、海洛因等毒品殘留物及施用器具，尿檢也呈甲基安非他命、嗎啡陽性反應，顯見其確有施用其他毒品行為，但與本案運輸大麻案並無直接關聯，不能作為定罪依據，最終判陳男無罪，全案仍可上訴。

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