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花蓮鳳林警休假騎車買午餐 與救護車碰撞小腿骨折

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮鳳林警分局一名林姓派出所員警休假騎機車外出買午餐，在鎮上與民間救護車發生碰撞，員警小腿骨折送醫。警方初步調查，雙方駕駛都未酒駕，當時救護車要載一名阿嬤及看護到安寧病房，救護車稱有鳴笛，當時是紅燈直行，肇事原因仍待釐清。

鳳林警分局表示，29歲林姓派出所員警昨天休假，騎乘普通重行機車外出，沿鳳林鎮平等路由西往東直行，中午12時許行經台9線路口時，與51歲周姓男子駕駛、由北往南的民間救護車發生碰撞，林姓員警左腳小腿骨折，意識清楚，送往台北榮民總醫院鳳林分院就醫，沒有生命危險。

這輛民營的救護車載有一名高齡婦人及其看護，要送往安寧病房，兩人都沒有受傷。周姓駕駛聲稱當時有鳴笛，不過路口沒有監視器，救護車上的行車紀錄器僅有影像沒有聲音，還待調查。

警方調查，林姓員警當時是綠燈直行，救護車是紅燈直行，在路口發生交叉碰撞，雙方駕駛都有合格駕照，也都沒有喝酒，詳細肇事因素有待警方調查，呼籲用路人行經路口時減速慢行，避免發生事故。

花蓮鳳林警分局員警休假騎機車外出，與民間救護車發生碰撞，員警左小腿骨折受傷送醫。記者王燕華／翻攝
花蓮鳳林警分局員警休假騎機車外出，與民間救護車發生碰撞，員警左小腿骨折受傷送醫。記者王燕華／翻攝
花蓮鳳林警分局員警休假騎機車外出，與民間救護車發生碰撞，員警左小腿骨折受傷送醫。記者王燕華／翻攝
花蓮鳳林警分局員警休假騎機車外出，與民間救護車發生碰撞，員警左小腿骨折受傷送醫。記者王燕華／翻攝

骨折 花蓮 紅燈 救護車

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