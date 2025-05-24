影／點鈔畫面曝光！台南男路邊丟600萬沒人敢撿 再到超市拋416萬
台南李姓男子3月底將600萬真鈔丟在路邊沒人敢撿，本月20日又在北區超市丟下一塑膠袋後離開，經店員通報內有大筆現金遺留，經銀行清點為416萬元，警方依法登錄為拾得物，李男報案後尚未出面。隨著行員清點鉅款畫面曝光，民眾對其舉止也感怪異。
第五分局公園派出所所長王瑞勳說，分局於5月20日接獲通報，指轄內一間超市內疑有大量現金遺留。員警立即到場處理，並依程序將現金帶回，由銀行協助清點，確認總金額為416萬元。全案已依法登錄為拾得物，並依規定公告。
警方指出，依申請須知，拾得遺失物招領於公告後6個月內，可上網認領或攜帶國民身分證、本人印章至發文單位認領。如有冒領情形，自負法律責任。
據指出，李男事後也報警，依拾得遺失物招領相關規定，即可領回該筆鉅款。然而，李男刻意棄置現金並非頭一遭，曾被依違反社會秩序維持護法送辦。警方說，將調查他是否刻意棄置現金，是否涉及其他相關法令。
李男在北區超市拋下鉅款，再次引發討論，民眾說，有錢就是任性。也有民眾表示，依李男的習性，到頭來還會出面領回，就是苦了這些出面善後的警察。但也有民眾指出，住家附近民眾都習以為常，見怪不怪，但就怕招惹了他，擺脫不了。
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