疑視線不佳…大貨車61線追撞前車「折甘蔗」 蝦皮貨物箱掉滿地
今天上午中央氣象署發布桃園有大雨及強風特報，陳姓男子駕大貨車行駛在台61線快速道路高架北上路段，因天雨視線不清追撞前車，急煞也釀車頭與車身反折卡在雙向路段，車內蝦皮貨物箱掉滿地，全線一度封閉，經警方到場處理，北上路段已可通行。
大園警分局表示，38歲陳姓男子今天上午駕駛大貨車滿載蝦皮貨物箱要北上送貨，行經台61線高架北上路段41公里處，疑似因天雨視線不佳，當場追撞前方73歲向姓男子的銀色休旅車，造成休旅車後方嚴重擠壓變形。
警方說，陳男似乎也因煞車操作失誤打滑，人車橫越在北上2個車道中央，車頭與車身擠壓折甘蔗，至於車上亮橘色的蝦皮貨物箱則分別散落在北上與南下車道中，遭追撞的向姓老翁當場手腳擦挫傷送醫。
大園分局觀音分駐所長黃敬祐受訪時說，經實施酒測，陳姓大貨車駕駛與向姓老翁均無酒駕，詳細肇事原因仍待後續進一步調查釐清。目前已恢復北上路段單線通行，南下路段則因貨物箱尚未排除，仍由工務段外包商在場作業。
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