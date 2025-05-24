疑視線不佳…大貨車61線追撞前車「折甘蔗」 蝦皮貨物箱掉滿地

今天上午中央氣象署發布桃園有大雨及強風特報，陳姓男子駕大貨車行駛在台61線快速道路高架北上路段，因天雨視線不清追撞前車，急煞也釀車頭與車身反折卡在雙向路段，車內蝦皮貨物箱掉滿地，全線一度封閉，經警方到場處理，北上路段已可通行。

大園警分局表示，38歲陳姓男子今天上午駕駛大貨車滿載蝦皮貨物箱要北上送貨，行經台61線高架北上路段41公里處，疑似因天雨視線不佳，當場追撞前方73歲向姓男子的銀色休旅車，造成休旅車後方嚴重擠壓變形。

警方說，陳男似乎也因煞車操作失誤打滑，人車橫越在北上2個車道中央，車頭與車身擠壓折甘蔗，至於車上亮橘色的蝦皮貨物箱則分別散落在北上與南下車道中，遭追撞的向姓老翁當場手腳擦挫傷送醫。