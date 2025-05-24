在馬路上拍照卻被公審「超怪」 她怒批：台灣人瘋成想像不到的樣子

近日不少民眾在網上發文，稱有大陸人不明原因拍攝小朋友照片、台灣街景等，懷疑他們搜集資訊，甚至指控「這絕對不單純，背後有組織在運作」，昨天有人在社群threads上傳影片，內文語意不明描述對方「超怪」，貼文吸引逾111萬人觀看，孰料大翻車，被拍攝的當事人反駁，跳出來大罵「台灣人終於瘋成我想像不到的樣子了」。

一名在個人頁面上自詡「台灣是個民主自由的國家」的網友，昨天在個人社群threads貼文，指出台北市辛亥、基隆路口，一名女子拍很多照片，明明沒什麼好拍的，還趁綠燈時跑到斑馬線中間拍道路，非常確定不是在拍風景，拍一拍低頭不知在確認什麼，又重拍，當下很想詢問但又不知怎麼問，直言對方「超怪的」。

貼文附上影片，吸引眾多網友按讚、留言轉發，短短不到一天破111萬次瀏覽，被拍攝的當事者知悉，迅速在個人threads發文反駁稱「台灣人終於瘋成我想像不到的樣子了，午休完走去上班必經之地，想說拍一張平日騎車時內心的中二魂，卻被說是中配、共匪、三性，Whatever，他們開心就好，反正我又拍到我喜歡的照片」。