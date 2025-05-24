聽新聞
0:00 / 0:00
又來了！台南男路邊丟600萬沒人敢撿 這次又到超市抛416萬鉅款
台南李姓男子3月底將600萬真鈔丟在路邊，路過民眾紛紛多看兩眼，看到警察出現稱「錢放家裡太久發霉、拿出來曬曬太陽」，未料，本月20日他又在北區超市丟下一塑膠袋後離開，經通報內有大筆現金遺留，經銀行清點為416萬元，警方依法登錄為拾得物，妥善保管中。
警方調查，李男20日再度造訪該超市，與店員有爭執，但店員不想理會，他直接丟下一塑膠袋後離開，隨即報警處理。員警獲報超市內有大筆現金遺留，員警到場將現金送交銀行清點，確認金額為416萬元。
警方指出，依法受理登錄為拾得物，並妥善保管中。同時，警方將調查該男子是否刻意棄置現金，並與司法機關共同釐清該行為是否涉及其他相關法令。
然而，李男3月底將「600萬真鈔」丟在路邊，路過民眾紛紛多看兩眼，看到警察出現稱「錢放家裡太久發霉、拿出來曬曬太陽」；4天後，他到超商領取包裹時，不滿超商店員要求核對證件，竟將6千元丟撒在超商內大聲嚷嚷，經警到場處理並依違反社維法送辦，法官裁罰6千元。
去年底，李男也曾因買到一顆燒焦煎餃、連4天大鬧商家，違反社維法挨罰8千元。李男多次脫序行為，在當地家喻戶曉。也有附近民眾說，「不能得罪他，他在這裡很有名，還是檢舉達人。」還有人說「報警也沒什麼用」，因為警察也怕惹麻煩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言