又來了！台南男路邊丟600萬沒人敢撿 這次又到超市抛416萬鉅款

台南李姓男子3月底將600萬真鈔丟在路邊，路過民眾紛紛多看兩眼，看到警察出現稱「錢放家裡太久發霉、拿出來曬曬太陽」，未料，本月20日他又在北區超市丟下一塑膠袋後離開，經通報內有大筆現金遺留，經銀行清點為416萬元，警方依法登錄為拾得物，妥善保管中。

警方調查，李男20日再度造訪該超市，與店員有爭執，但店員不想理會，他直接丟下一塑膠袋後離開，隨即報警處理。員警獲報超市內有大筆現金遺留，員警到場將現金送交銀行清點，確認金額為416萬元。

警方指出，依法受理登錄為拾得物，並妥善保管中。同時，警方將調查該男子是否刻意棄置現金，並與司法機關共同釐清該行為是否涉及其他相關法令。

然而，李男3月底將「600萬真鈔」丟在路邊，路過民眾紛紛多看兩眼，看到警察出現稱「錢放家裡太久發霉、拿出來曬曬太陽」；4天後，他到超商領取包裹時，不滿超商店員要求核對證件，竟將6千元丟撒在超商內大聲嚷嚷，經警到場處理並依違反社維法送辦，法官裁罰6千元。