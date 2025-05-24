4天3起！挑戰奇萊東稜山友又有事故 黑鷹事升機救下山
一名56歲鄭姓山友在太魯閣園區內的研海林道疑似高山症發作，今天由黑鷹直升機救下山；這已是攀登奇萊東稜登山隊4天內第3起事故，花蓮縣消防局呼籲攀登高山時，務必留意自身健康及體能狀況。
花蓮從21日起一共發生3起山域事故，都是攀登奇萊東稜的登山隊。先是一支三人登山隊伍走到大理石營地下方最低鞍部的密林處時，52歲周姓隊員突然出現嘔吐、頭暈、肢體無力情況，且吃東西就會吐出，疑似高山症發作，消防人員及空勤花蓮駐地合力，21日一早由黑鷹直升機將傷患吊掛救出。
花蓮縣消防局前天又接獲通報，一支同樣攀登奇萊東稜的10人登山隊，原本當天要下山，其中一名鄭姓山友在研海林道距出口約2.5公里處發生暈眩、走路不穩且多次跌倒情況。消防人員獲報趕往救援，昨晨接觸到傷患，透過線上連線醫師評估可能為高山腦水腫，黑鷹再次起飛救人。
昨天下午1時30分，消防局獲報56歲鄭姓山友加入5人登山隊，在研海林道4公里處身體不適有嘔吐情形，疑似高山症，急需救援。
花蓮縣消防局與太魯閣國家公園管理處組成兩梯次救援小組趕上山，今天清晨6時許接觸患者，給予靜脈注射，因患者身體虛弱且意識昏迷無法行走，向空勤申請支援，黑鷹直升機上午10時許將患者掛吊掛下山，由救護車接駁送醫。
花蓮縣消防局表示，民眾登高山若出現如頭痛、腸胃道、疲憊虛弱、頭重腳輕等症狀，可參考「露易斯湖高山症評估標準」自我檢視，若症狀加劇應儘速下撤就醫，以免惡化。近日花蓮常有午後雷陣雨，民眾登山前建議先查詢天氣狀況，備妥通訊設備及必要物資，且要結伴同行，降低風險。
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