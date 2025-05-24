台南家暴兒刺死父 鄰居：死者羨慕人家小孩，從不提兒

台南49歲趙姓男子疑不滿76歲父親逼他找工作，昨下午持水果刀刺殺父親2刀，打電話自首，檢警今上午會同法醫相驗，行動不便母親在趙男弟弟陪同下赴台南市立殯儀館就訊，一家人神情肅穆不發一語，離開時見母親幾乎癱軟，趙男弟弟還想背起母親搭車，旁人見狀覺得不捨。

趙男的鄰居說，據傳趙男上個月才被通報家暴，趙父挨打受傷，他經常與父親爭吵，還鬧上派出所，兒子也因父親管教，在外面向友人抱怨父親，沒想到現在就發生這樣的憾事。鄰居說，趙男看起來跟一般人不太一樣。

也有鄰居說，昨下午有聽到趙宅傳出大小聲，過沒多久就有救護車到。因趙母身體狀況不好，不良於行，還以為她發生什麼事，最後才聽說是兒子打死父親。他說，趙父很羨慕他家小孩事業有成，但從不提起自己小孩的事，趙父做人很好，聽到後很不捨。

另有鄰居說，之前偶發的家暴聲音，警察也來關心，不太確定發生何事。父親與鄰居相處很好，但對其家庭狀況不太清楚，感覺資訊不太透明，能幫助的機會也喪失掉了。他一直以為兒子有上班正常的，可能是一些偶發的口角，不知道是長期的失業所致，如果家人有些狀況，亟需外界支援，鄰居也會伸出援手，請求外界協助。

他說，父親對街坊鄰居都很客氣，經常帶太太復健及運動，但對兒子狀況有些保護，所以不知道兒子狀況，也不太好意思，沒想到長期累積下來而造成憾事。

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