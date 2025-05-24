金門女深夜報案求救 消防員一句話成功化解危機

金門縣消防局近日深夜接獲一起報案，電話那頭的女子語帶哽咽，多次表示無助與求援，疑似有自傷傾向，值班指揮中心隨即啟動應變機制，不僅即時派遣金寧分隊前往金門大橋成功找到該名女子，更由派遣員持續在線上安撫報案人情緒，最終成功化解危機。

金門縣消防局今天表示，整起通話歷時數分鐘，報案人反覆輕聲說著「你可以救救我嗎……我真的不知道該怎麼辦。」雖語意不清，值勤派遣員徐書偉與李昆峰第一時間即辨識情緒異常，並以冷靜語氣陪伴對方，穩住其情緒，爭取黃金救援時間。

徐書偉表示，當聽到報案人提及「小孩在家睡著了我才出門的」時，心中格外揪心。他坦言，當下不只是以消防員的專業身分，而是以一位父親的心情回應對方，「妳願意打這通電話，就已經很勇敢了。我陪妳等，我們一定會幫妳。」正是這句話，成為支撐對方走出情緒谷底的關鍵。

救護車於幾分鐘內抵達金門大橋，順利與報案者接觸並確認其人身安全，通話才在平安落幕後結束，整起過程展現出派遣人員高度的耐心與同理心。

消防局長呂英華指出，消防派遣工作不僅限於火警與事故，每一通電話背後都可能承載民眾的無助與恐懼，尤其在精神或心理危機的情況下，119報案專線扮演極為關鍵的角色，他強調，這次事件展現出消防人員處理突發情緒事件的高度專業與敏感度，避免了一場可能的悲劇。

消防局也提醒，若有情緒困擾或心理壓力，民眾可撥打119、110，亦可致電1925（依舊愛我）安心專線，尋求即時心理支持與協助。