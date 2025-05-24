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影／彰化夫妻騎車路過鳯梨田 分4次偷摘6顆仍被逮

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣芬園鄉八卦山區金鑽鳳梨正值產期，本月19日卻傳出有一對男女騎機車路過果園，光天化日下，連著四次下車，偷摘6顆市價約千元的鳳梨，被果園主人架設的監視器錄到犯行，警方接獲報案，昨天依車牌傳喚涉案的黃姓夫婦，依竊盜罪嫌函送法辦。

彰化縣芬園鄉八卦山區是知名的鳳梨產區，沿著縣道139線兩側都有大面積的鳳梨園，主要品種是金鑽鳳梨，香甜而不酸，很受市場歡迎。據被竊的果農表示，金鑽目前正值產期，市價每台斤約40元，以被失偷摘的鳳梨，每顆重約4台斤計價，損失約千元。

這名鳳梨果農指出，由於過去曾發生鳳梨大量被盜採，因此兩年前即在鳳梨園裝置監視器，從此未再發現被盜採鳳梨情事，沒想到他在檢視監視器時，發現本月19日下午，有一對共乘機車的男女停在路邊，由坐後座的女子分四次下車，徒手摘走6顆鳳梨後離去。

果園主人提供監視器影像，向彰化警分局安山派出所報案，警方依車牌號碼，查到涉嫌偷摘鳳梨的是一對住彰化市的夫妻，他們供稱，是路過時，發現鳳梨長熟，下車順手摘取。

果園主人說，如果只是順手摘走路邊一、二顆鳳梨，他不會計較，但這對夫婦卻是接連四次下車，甚至進到鳳梨園內，共偷走6顆，雖然價值不是很高，但卻是農民的血汗成果。

警方表示，目前正是荔枝、鳳梨及芒果等產期，民眾不要以為順手摘幾個無妨，就算金額不高，仍觸犯刑法竊盜罪，呼籲民眾勿因貪小便宜而觸法。

彰化市黃姓夫妻路過芬園鄉鳳梨園時，涉嫌偷摘鳳梨被依竊盜罪嫌函送法辦。圖／民眾提供
彰化市黃姓夫妻路過芬園鄉鳳梨園時，涉嫌偷摘鳳梨被依竊盜罪嫌函送法辦。圖／民眾提供
彰化市黃姓夫妻路過芬園鄉鳳梨園時，涉嫌偷摘鳳梨被依竊盜罪嫌函送法辦。圖／民眾提供
彰化市黃姓夫妻路過芬園鄉鳳梨園時，涉嫌偷摘鳳梨被依竊盜罪嫌函送法辦。圖／民眾提供

鳳梨 監視器 彰化 偷竊

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