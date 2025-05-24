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台2線濱海石城段大貨車深夜衝破護欄墜邊坡 司機獲救

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

一名42歲劉姓男子今天清晨駕駛大貨車行經台2線濱海公路宜蘭石城段，不明原因自撞護欄，墜落邊坡，幸好僅受輕傷，被消防人員救出送醫。警方初步調查劉未酒駕，正釐清原因，並呼籲勿疲勞駕駛。

宜蘭縣消防局今天清晨2時26分獲報，台2線114公里石城段今天發生車禍，有駕駛受困車內。消防人員趕往下切邊坡接觸到傷患，劉男意識清楚但多處疼痛，消防人員以擔架將他搬抬回到路面，再由救護車送醫治療。對於事發經過，劉男表示不清楚為什麼會開下去。

礁溪警分局表示，劉姓男子先是偏離車道撞破護欄，接著墜落河床，目測礁岩高度落差約50公尺，大貨車由劉男所屬的公司進行排除，也通報公路局維修護欄。

警方表示，劉男酒測值為0，正釐清事故原因，呼籲民眾夜間駕車千萬不要疲勞駕駛。

台2線濱海公路114公里處宜蘭石城段護欄遭大貨車撞破。圖／民眾提供
台2線濱海公路114公里處宜蘭石城段護欄遭大貨車撞破。圖／民眾提供
劉姓大貨車駕駛今天清晨行經台2線114公里處，不明原因自撞護欄，人車墜入邊坡。圖／民眾提供
劉姓大貨車駕駛今天清晨行經台2線114公里處，不明原因自撞護欄，人車墜入邊坡。圖／民眾提供
劉姓大貨車駕駛今天清晨行經台2線114公里處，不明原因自撞護欄，人車墜入邊坡。圖／民眾提供
劉姓大貨車駕駛今天清晨行經台2線114公里處，不明原因自撞護欄，人車墜入邊坡。圖／民眾提供

自撞 消防人員 宜蘭

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