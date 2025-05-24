影／台東溪降荷籍男8米墜落摔骨折 空勤今再吊掛...3人全數獲救

台東縣延平林道昨下午傳3名外籍溪降失聯，消防局關山大隊接獲通報後，配合空勤連夜搜救，於傍晚空巡發現3人，晚上6點多先將其中1名澳洲籍女子吊掛出來；另外2名奧澳洲及荷蘭籍男子今早救難人員順利接觸救援，並以繩索系統及擔架結合空勤直升機吊掛後送醫院。

消防局指出，2男1女分別來自澳洲及荷蘭外籍人士，僅隨身攜帶的PLB(個人指位無線電示標)衛星發報器，前天前往稱延平林道溪降，昨天衛星發報器發出求救訊號，並由遠在澳洲的家屬打越洋電話到台灣求救。消防局關山大隊接獲通報後，昨天下午展開搜救。

地面人員及空勤直升機連夜搜救，於昨天傍晚空巡發現3人，晚上6點多先將其中1名澳洲籍女子吊掛出來；另外2名奧澳洲及荷蘭籍男子今天由救難人員順利接觸救援，發現荷蘭籍男子Bram因從8米處墜落，導致骨盆骨折情形，無法動彈，並再次申請直升機就現場氣候條件吊掛。

空勤派遣編號NA-703執行任務，早上8點16分抵達目標區，確認位置後，吊掛下放特搜人員3員，實施腰椎受傷患者固定包紮作業，完成後執行吊掛救援傷患及同行友人，9點18分完成人員吊掛，脫離目標區返回豐年機場，將傷患交由救護車後送台東馬偕醫院治療。