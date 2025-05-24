影／街頭警匪追逐...囂張車手倒車撞警 三峽勇警破窗負傷逮2人

新北市一名女看護加入投資App落入詐騙話術陷阱，遭騙140萬元，三峽警方設局誘騙詐團車手林姓女子，詐團監控手高姓男子見事跡敗露，涉嫌駕賓士車衝撞反遭員警破窗噴灑辣椒水拉下車逮捕，警詢後依加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市前天中午發生街頭警匪追逐，三峽警分局員警在三峽區光明路超商附近，誘捕詐欺面交車手時，發現一輛賓士汽車在現場不停徘徊，員警上前盤查，駕駛高姓男子（26歲）竟囂張倒車衝撞警車，員警機警即時跳開，一擁而上前破窗並噴灑辣椒水將詐團監控車手高男拖下車當場逮捕，負責面交取款的林姓女車手（38歲）也一併查獲，查緝過程中因破窗拉人造成三峽派出所所長黃政諺及2名員警手部掛彩受傷，幸好並無大礙。

據了解，53歲受害人邱姓女子是名看護，今年3月中在臉書遇到臉友私訊，對方自稱是「飆股老師」聲稱能夠讓邱女一夕致富，引導邱女加入股票投資群組，下載詐團提供APP，期間邱女一共與詐團面交5次，共投資140萬元，當中還曾「出金」拿回30萬元，仍損失110萬元，邱女5月初察覺有異，日前向三峽警分局諮詢，三峽派出所所長黃政諺「將計就計」請邱女配合辦案，向詐團佯稱要再加碼投資210萬元，設局面交誘騙車手現身。

經查，林姓女車手從宜蘭搭車北上，邱女將裝有紙鈔的袋子交給自稱「外務專員」的林女，並收取林女交付的取款收據後，埋伏員警現身將林女當場逮捕，在宜蘭從事旅館業的林女稱自己是在交友軟體認識詐團，對方以求職為幌子，要他負責向客戶收款，還允諾提供月薪4萬3000元，全勤還有獎金7000元可拿，但詐團要她到超商列印偽造的工作證及取款收據，還要她把收來的錢放在車輪下方，林女卻說不知這是詐騙，讓員警也不敢置信。