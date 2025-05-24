3外籍男女山友困台東山谷PLB發9次 空勤獲澳電求救...已吊掛救1女

3名澳洲、荷蘭籍男女到台東縣延平林道溯溪，途中荷蘭籍男子不慎失足受傷，昨天空勤總隊派機，尋獲3人待援地，先吊掛澳洲女子，因已入夜，其另2名待援男子，正由台東搜救單位搶救，接力救援。

空勤總隊了解，這3名外籍男女是5月22日上午由延平林道27K入山，前往溪降至北絲鬮溪，23日上午以PLB(個人指位無線電示標)衛星發救訊號達9次，其中也打給澳洲親友，親友才向我國求救。

台東消防局昨天請求空勤總隊協助救援，昨天空勤總隊駐高雄小港的第三大隊第一隊立即派遣UH-60M 黑鷹直升機NA-710，昨晚6時許由小港機場起飛，約半小時後，發現3名外籍男女正在山谷溪邊待援，其中1人受傷。