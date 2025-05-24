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3外籍男女山友困台東山谷PLB發9次 空勤獲澳電求救...已吊掛救1女

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

3名澳洲、荷蘭籍男女到台東縣延平林道溯溪，途中荷蘭籍男子不慎失足受傷，昨天空勤總隊派機，尋獲3人待援地，先吊掛澳洲女子，因已入夜，其另2名待援男子，正由台東搜救單位搶救，接力救援。

空勤總隊了解，這3名外籍男女是5月22日上午由延平林道27K入山，前往溪降至北絲鬮溪，23日上午以PLB(個人指位無線電示標)衛星發救訊號達9次，其中也打給澳洲親友，親友才向我國求救。

台東消防局昨天請求空勤總隊協助救援，昨天空勤總隊駐高雄小港的第三大隊第一隊立即派遣UH-60M 黑鷹直升機NA-710，昨晚6時許由小港機場起飛，約半小時後，發現3名外籍男女正在山谷溪邊待援，其中1人受傷。

空勤第三大隊表示，當直升機吊掛上澳洲籍女子上機後，因天色漸暗，而且傷者無法移動及吊掛，基於飛行安全考量，昨晚6時40分許，載澳籍女子返回高雄，今天繼續由台東空勤及消防單位繼續搜救2名澳洲、荷蘭籍男子。

空勤直升機昨天發現3名外籍男女受困台東山谷。記者林保光／翻攝
空勤直升機昨天發現3名外籍男女受困台東山谷。記者林保光／翻攝
空勤直升機昨天發現3名外籍男女受困台東山谷，救回澳洲籍女子。記者林保光／翻攝
空勤直升機昨天發現3名外籍男女受困台東山谷，救回澳洲籍女子。記者林保光／翻攝

空勤總隊 澳洲 台東

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