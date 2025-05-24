北市69歲男突跑出家門 「疑頭暈」1小時外雙溪墜河亡

台北市士林區外雙溪今天傳出有人墜河、遺體在溪上漂浮，消防隊獲報趕抵，確認已經明顯死亡不送醫，警方正在河堤釐清死者身分，碰巧遇到前來「找人」的死者家屬，死者老婆一看大驚「真的是我老公」，她不解說，早上才在屋內看到先生，自己在做家事，沒想到一不留神不見人，1小時後就發生憾事，難過不已。

警、消今天早上7點16分獲報，外雙溪有人漂浮，出動快艇救援，7點58分在士林橋下游約30公尺接觸目標，因已明顯死亡、呈現屍僵狀態不送醫。

員警正在確認死者身上是否有證件，以釐清身分，正巧遇到有婦人前來查看，稱「我老公突然跑出家門不見了」，她一看口說，「就是我老公」，難過不已；警方也因此得知，死者是69歲楊姓老翁。

死者69歲的妻子表示，家住芝山岩附近，他以前有出門散步的習慣，但上月出車禍、頭部受傷後就沒有再出門散步了，多在家休息。今天早上夫妻2人起床後，她在做家事，再回神赫然發現先生不見了，懷疑是不是他自己走出去，才出門找尋，最後一次看到他，是今天早上6點多。

警方勘驗現場，初步排除外力介入，懷疑死者因暈眩失足，不慎溺死；後續依規定報請檢察官司法相驗，釐清死因。