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影／高雄88快速道路飛來大輪胎 駕駛嚇傻：原來腦筋空白是真的

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

許姓男子昨天傍晚5時許駕駛曳引車行經高市台88快速道路東向西接近鳳山區約3公里處，左前輪胎突脫落越過一輛車後，彈跳至對向車道，砸中2輛轎車車頂及引擎蓋，幸無人受傷；逃過的駕駛將畫面PO網慶幸指，「原來慢動作畫面、腦筋一片空白是真的」。

臉書爆料公社有網友貼文並附上影片指出，昨天傍晚5時1分許88快速道路上的輪胎，原來慢動作畫面、腦袋一片空白都是真的；只見原PO提供的畫面，一個大輪胎從天而降，跳躍飛過他的轎車，畫面驚險。

但其他兩輛轎車駕駛就沒這麼幸運了，鳳山警分局指出，當時許姓男子（28歲）駕駛曳引車沿台88快速道路西往東方向直行至東向3K及西向2.9K處時，左前輪胎脫落。

警方表示，當時輪胎彈跳至對向東向西車道，碰撞林姓男子（50歲）轎車車頂，再反彈碰撞後方由洪姓男子（43歲）駕駛的轎車引擎蓋，所幸事故未造成人員受傷，當事人酒測值均為0。

警方初判肇事原因為許男車體輪胎零件脫落，依違反道路交通管理處罰條例第30-1條，處1000元至6000元罰鍰，詳細肇事原因由交通大隊判定釐清。

許姓男子昨天傍晚5時許駕駛曳引車行經高市台88快速道路東向西接近鳳山區約3公里處，左前輪胎突脫落越過一輛車，砸中其中一輛車的車頂（如圖）。記者石秀華／翻攝
許姓男子昨天傍晚5時許駕駛曳引車行經高市台88快速道路東向西接近鳳山區約3公里處，左前輪胎突脫落越過一輛車，砸中其中一輛車的車頂（如圖）。記者石秀華／翻攝
許姓男子昨天傍晚5時許駕駛曳引車行經高市台88快速道路東向西接近鳳山區約3公里處，左前輪胎突脫落越過一輛車（如圖，紅圈處）。圖／取自臉書社團「爆料公社」
許姓男子昨天傍晚5時許駕駛曳引車行經高市台88快速道路東向西接近鳳山區約3公里處，左前輪胎突脫落越過一輛車（如圖，紅圈處）。圖／取自臉書社團「爆料公社」
許姓男子昨天傍晚5時許駕駛曳引車行經高市台88快速道路東向西接近鳳山區約3公里處，左前輪胎突脫落越過一輛車，砸中後方一輛轎車引擎蓋。記者石秀華／翻攝
許姓男子昨天傍晚5時許駕駛曳引車行經高市台88快速道路東向西接近鳳山區約3公里處，左前輪胎突脫落越過一輛車，砸中後方一輛轎車引擎蓋。記者石秀華／翻攝

車道 爆料公社 曳引車

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