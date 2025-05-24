快訊

又來！暴雨襲擊淡水捷運站 搭車見「車廂內有小溪流」

雷雨當空 台中機場上午11時56分起暫停地面作業

新台幣急升房貸族意外遭殃 都因這個房貸放款管制天條

聽新聞
0:00 / 0:00

台南驚傳子弒父案 社會局：已協助照顧安排高齡失能母

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南市東區昨發生一起子弒父案件，49歲趙姓男子疑不滿父親逼其找工作就業，父子倆爆發口角衝突，趙男一氣之下持水果刀刺殺76歲父親，趙父當場死亡；南市社會局獲報後，已立即指派社工前往 ，除撫慰案家高齡且行動不便的母親外，也協助安排後續生活照顧。

據悉，趙男因精神身心狀況不佳，雖有按時服藥，但仍相較難以就業，因此，平時與父母同住在家中，母親則有失能情況，母子倆都需仰賴他人照顧；趙家以往也曾因多次發生口角衝突而鬧上警局，對此，社會局指出，個案家庭過往雖曾有家暴紀錄，但社工第一時間均有介入提供輔導關懷服務，並給予案家相關協助 。

社會局指出，目前已協調其他家屬照顧案母，後續除協助處理喪葬事宜外，也會提供法律方面的扶助，連結相關資源協助後續生活照顧 。

社會局呼籲，民眾如遇家庭暴力危機衝突狀況，第一時間務必迴避衝突，設法離開現場，緩衝情緒後再進行討論，降低受傷的風險，並撥打113或110專線尋求協助。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台南市東區昨下午發生一起子弒父案件，49歲趙姓男子疑不滿父親逼其找工作就業，父子倆爆發口角衝突，趙男一氣之下持水果刀刺殺76歲父親，趙父當場死亡；南市社會局獲報後，已立即指派社工前往 ，除撫慰案家高齡且行動不便的母親外，也協助安排後續生活照顧。
台南市東區昨下午發生一起子弒父案件，49歲趙姓男子疑不滿父親逼其找工作就業，父子倆爆發口角衝突，趙男一氣之下持水果刀刺殺76歲父親，趙父當場死亡；南市社會局獲報後，已立即指派社工前往 ，除撫慰案家高齡且行動不便的母親外，也協助安排後續生活照顧。

衝突 社會局 母親

延伸閱讀

三峽透天厝被燒精光 議員林金結媒合獅子會捐端午慰問金

獨／台中狠父虐兒國小到高中「不給吃飯毒打8年」少年竟患重鬱

三峽車禍3死12傷 侯友宜2天9次赴3醫院探視受害者與家屬

三峽車禍釀3死....模範父親肇事 新北市社會局：立即取消資格

相關新聞

影／大雨變天！八斗子海大獨木舟多人翻船落海 31師生獲救上岸

國立台灣海洋大學學生今天上午在八斗子漁港外訓練獨木舟，但上午突下大雨變天，因風大浪大不少人翻船，消防局獲報20多人落海，...

北市69歲男突跑出家門 「疑頭暈」1小時外雙溪墜河亡

台北市士林區外雙溪今天傳出有人墜河、遺體在溪上漂浮，消防隊獲報趕抵，確認已經明顯死亡不送醫，警方正在河堤釐清死者身分，碰...

公車急煞害乘客摔成一團「扶手還斷了」 台北客運承諾賠償

北市一輛南環幹線公車昨日行經文山隧道，因前方事故而緊急煞車，有人憶及事發經過，一堆乘客飛出去、重摔在地，自己甚至韌帶受傷...

影／高雄88快速道路飛來大輪胎 駕駛嚇傻：原來腦筋空白是真的

許姓男子昨天傍晚5時許駕駛曳引車行經高市台88快速道路東向西接近鳳山區約3公里處，左前輪胎突脫落越過一輛車後，彈跳至對向...

3外籍男女山友困台東山谷PLB發9次 空勤獲澳電求救...已吊掛救1女

3名澳洲、荷蘭籍男女到台東縣延平林道溯溪，途中荷蘭籍男子不慎失足受傷，昨天空勤總隊派機，尋獲3人待援地，先吊掛澳洲女子，...

影／台東溪降荷籍男8米墜落摔骨折 空勤今再吊掛...3人全數獲救

台東縣延平林道昨下午傳3名外籍溪降失聯，消防局關山大隊接獲通報後，配合空勤連夜搜救，於傍晚空巡發現3人，晚上6點多先將其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。