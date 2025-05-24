台南驚傳子弒父案 社會局：已協助照顧安排高齡失能母

台南市東區昨發生一起子弒父案件，49歲趙姓男子疑不滿父親逼其找工作就業，父子倆爆發口角衝突，趙男一氣之下持水果刀刺殺76歲父親，趙父當場死亡；南市社會局獲報後，已立即指派社工前往 ，除撫慰案家高齡且行動不便的母親外，也協助安排後續生活照顧。

據悉，趙男因精神身心狀況不佳，雖有按時服藥，但仍相較難以就業，因此，平時與父母同住在家中，母親則有失能情況，母子倆都需仰賴他人照顧；趙家以往也曾因多次發生口角衝突而鬧上警局，對此，社會局指出，個案家庭過往雖曾有家暴紀錄，但社工第一時間均有介入提供輔導關懷服務，並給予案家相關協助 。

社會局指出，目前已協調其他家屬照顧案母，後續除協助處理喪葬事宜外，也會提供法律方面的扶助，連結相關資源協助後續生活照顧 。

社會局呼籲，民眾如遇家庭暴力危機衝突狀況，第一時間務必迴避衝突，設法離開現場，緩衝情緒後再進行討論，降低受傷的風險，並撥打113或110專線尋求協助。

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