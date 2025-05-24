影／五甲漁港男心情不佳竟奔大海 海巡岸巡警消出動救回

海巡署中部分署接獲民眾報案，男子疑因心情不佳，竟朝五甲漁港海域的大海奔去，警消獲報趕抵現場，救難人員順利將男子拉上岸，送往大甲光田醫院就診。

海巡中部分署指出，昨日傍晚獲報五甲漁港附近海域，有1名年輕男子正往海域深處走去溫寮安檢所立即派人投入協尋，同步通報台中市消防局第五大隊大安消防分隊、大甲分局海墘派出所及台中市海龍海上救生協會出動，後依手機定位找到人。

海巡人員先根據警方提供手機定位資訊，針對大安濱海樂園至五甲漁港沿岸展開搜索，於五甲漁港北堤發現該名男子停留，但當男子見海巡人員抵達後，立即轉身奔入海中，海巡與救生協會人員見狀旋即下水救援，合力將男子救援上岸。

由於初估男子生命跡象穩定，但情緒持續激動，海巡人員給予毛毯保暖同時安撫心情，後續由大安消防分隊送至大甲光田醫院就診，成功挽救寶貴生命，阻止憾事發生。第三岸巡隊呼籲，若民眾於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打118免費服務專線請求協助，海巡人員將於第一時間投入教援。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

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