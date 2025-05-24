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影／三重辣妹教練深夜被「持槍」大叔嗆聲 嚇到立刻報警
新北市三重區1名辣妹健身教練昨天深夜報案，指三和國中附設幼兒園旁有名中年男子「持槍」在校門徘徊、敲擊欄杆、不停往裡面張望，甚至對她揮舞叫囂。警方獲報趕抵並未發現人，稍後循線找到潘姓男子，他交出1把電動螺絲起子。
辣妹教練凌晨在threads發文提醒附近居民注意，描述昨天深夜11時47分左右在三重區聯華街，遇到1個中年男子「持手槍」在幼兒園門前鬼鬼祟祟，且當發現有人在看他之後，「就走過來拿槍對我們揮舞叫囂，聲稱是BB槍，你們報警也沒用！」
員警接獲報案趕抵，男子已離去，經查訪周邊居民，循線找到54歲潘姓男子，原本他已經在家裡休息，被叫醒時身上有明顯酒味，他說剛剛拿的不是手槍，只是1把L型的電動螺絲起子。
員警查看確認無危險性，當場告誡勿有造成其他民眾誤會或恐慌的舉動，否則可能會觸法。警方認為潘男尚未構成違法違序，僅抄登資料備查。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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