影／高雄2車轉彎擦撞1駕駛落跑 警1.5小時逮人...酒測超標

蘇姓男子今天上午6時30分許駕車行經高市民族一路左轉建工路，與右轉建工路的王姓男子轎車擦撞，王男未等警察來，駕車逃離；警方以車追人，1.5小時後通知王到案，聞到王身上有酒味，經酒測超過每公升0.41毫克，依公共危險罪嫌送辦並開單告發。

三民二警分局調查，54歲蘇姓男子今天上午6時30分許駕車行經三民區民族一路左轉建工路時，27歲王姓男子駕車從民族一路右轉建工路，蘇男轎車左轉接近建工路，王男的轎車右彎過來，直接切入蘇男車道，兩車發生碰撞。

當時蘇男停下車，王男卻佯裝沒事直接駛離現場，讓蘇男傻眼；事故發生地的民族派出所就緊鄰50公尺，警方獲報，調閱監視器查車辨系統，發現轎車車主是王姓男子，通知王男到案說明。

王男約8時許到派出所說明，警方聞到他身上飄散酒味，懷疑他酒駕後肇逃，當場施以酒測，酒測值超過每公升0.41毫克。王聲稱和友人聚會，喝啤酒和調酒，酒駕上路；警詢後，依公共危險罪嫌將王移送高雄地檢署偵辦。

警方研判事故發生是王男右轉彎時未禮讓蘇男的左轉彎車先行肇事，已違反道路交通安全規則第102條第1項第8款規定。

另王男肇事後未停留現場逕行駛離，並有酒駕情形，分別違反道路交通管理處罰條例第62條1項可處1000元至3000元，及第35條1項1款可處3萬至12萬元罰鍰，予以舉發，並當場移置保管該汽車及吊扣其駕駛執照1年至2年，詳細肇因由交通大隊釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康