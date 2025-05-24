公車急煞害乘客摔成一團「扶手還斷了」 台北客運承諾賠償

北市一輛南環幹線公車昨日行經文山隧道，因前方事故而緊急煞車，有人憶及事發經過，一堆乘客飛出去、重摔在地，自己甚至韌帶受傷，直呼超危險。台北客運公司今證實此事，將附上慰問金並負擔醫療費用，其他乘客若有受傷，也會慰問與賠償。

有民眾昨日深夜在社群發文指出，上午約8點30分搭乘南環幹線（綠1）去上班途中，在信義那段的隧道裡，「司機開超快，然後突然一個急煞！我跟我朋友還有一堆乘客直接飛出去、重重摔在地上，整台車亂成一團，我真的嚇爆。」

該名女乘客提到，車上的扶手還斷了，自己的衣服也全髒掉洗不掉，真的超崩潰；那一瞬間心想完了，「我是不是要死在台灣了。」 下班立刻衝去掛急診，醫生說是韌帶受傷。她直呼，「從此以後再也不想搭那位司機開的公車了，真的超危險。」

台北客運公司總經理李建文回應，公司所屬聯營公車南環幹線公車230-FZ，昨日早上8點24分在信義快速道路（文山隧道）裡，因前方事故而緊急煞車，王姓駕駛長即詢問是否有乘客受傷，但當下未聽到乘客回應，因此駕駛長繼續行程。他說，或許也有可能是駕駛長的詢問聲音過小，但公司已有檢視行車記錄器，確實有詢問。

李建文說，公司接到乘客來電通知後，十分重視，將派員和受傷乘客聯絡，擬先致贈慰問金3000元及水果禮盒，並先奉上乘客因此墊付的醫療及相關支出，也承諾會負責後續的醫療費用。