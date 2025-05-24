影／大雨變天！八斗子海大獨木舟多人翻船落海 31師生獲救上岸

國立台灣海洋大學學生今天上午在八斗子漁港外訓練獨木舟，但上午突下大雨變天，因風大浪大不少人翻船，消防局獲報20多人落海，經附近漁船、消防、海巡人員救援，近9時31名師生都已全數安全獲救或上岸。

基隆市消防局今天上午7點多獲報，海大學生於八斗子外港獨木舟翻覆，約有30名學生在海上，已知先有5名學生落海，陸續約有20多人落海。

消防局獲報後派遣中正、信義、信二及七堵分隊出動搶救，出動消防車6輛、救護車3輛、消防人員27人，現場由副局長翁藝瑛指揮。

消防人員表示，附近先有漁船將4名落海學生救起載回。外海風浪較大，救生艇不適合前往，獲救學生救上船並送返小艇碼頭，另疑似有三位落海人員著救生衣往大坪海岸外海方向。

8時47分獲報海上人員均已上岸，人員皆平安，陸續由海大小艇碼頭，基隆碧砂漁港跟八斗子漁港上岸，共31名師生全部平安上岸且都不需就醫。

海大副校長冉繁華表示，目前人數全部都找到了，31名師生都安全沒有送醫。